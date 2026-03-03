كومو يستضيف إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم

روما-سانا

تشهد مدينة كومو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، مواجهة تاريخية ومثيرة في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، حيث يستضيف فريق كومو نظيره إنتر ميلان على ملعب جوزيبي، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دمشق.

ويخوض كومو هذه المباراة بعد إنجاز استثنائي غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حيث تأهل إلى نصف نهائي الكأس لأول مرة منذ أربعين عاماً، بعد أن أقصى نابولي – بطل الكأس ست مرات – من ربع النهائي بركلات الترجيح.

وتحت قيادة المدرب سيسك فابريغاس، شهد الفريق تحولاً نوعياً ملحوظاً هذا الموسم، حيث انتقل من فريق يصارع من أجل البقاء في الدوري الإيطالي إلى واحد من أبرز المفاجآت الكروية، مع تقديم أداء متميز محلياً وتموضع في مراكز متقدمة ضمن جدول الدوري، ويعتمد كومو في هذه المباراة على روح قتالية عالية، مدعومة بحضور جماهيري كبير متوقع في المدرجات لدعم الفريق أمام العملاق إنتر ميلان.

في المقابل، يدخل إنتر ميلان – المتصدر الحالي للدوري الإيطالي – اللقاء كمرشح قوي للوصول إلى النهائي والمنافسة على لقبه التاسع في تاريخ البطولة، ويطمح في تحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس) بعد خروجه المبكر نسبياً من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مما يجعل هذه البطولة هدفاً رئيسياً لتعزيز مكانته كأحد أقوى الأندية في إيطاليا.

وتُعد هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لمدى نضج كومو الجديد تحت قيادة فابريغاس، في الوقت الذي تمثل فيه فرصة ذهبية لإنتر ميلان لإثبات تفوقه وتأكيد أنه الفريق الأقوى في الكرة الإيطالية خلال الموسم الحالي.