خمس مواجهات مرتقبة في الجولة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

لندن-سانا

تُقام اليوم خمس مواجهات مرتقبة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

وتبرز مواجهة القمة التي تجمع أرسنال بضيفه نيوكاسل يونايتد (الرابع عشر) على ملعب “الإمارات” في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً حيث يتطلع “المدفعجية” لتحقيق فوزٍ ثمين يبقيهم في قلب الصراع على لقب الدوري هذا الموسم.

وفي وقت مبكر، وتحديداً عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت دمشق، يستضيف فولهام (صاحب المركز الثاني عشر) فريق أستون فيلا (الرابع)، في مباراة يسعى من خلالها الأخير لتعزيز موقعه في المربع الذهبي وضمان التأهل الأوروبي.

وتشهد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دمشق إقامة ثلاث مباريات متزامنة حيث يستقبل ليفربول (الخامس) ضيفه كريستال بالاس (الثالث عشر)، في حين يحل إيفرتون (العاشر) ضيفاً ثقيلاً على ويست هام يونايتد (السابع عشر) في لندن، بينما يواجه وولفرهامبتون (الأخير) اختباراً صعباً أمام ضيفه توتنهام هوتسبير (الثامن عشر).

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، يليه أرسنال بنفس الرصيد، مع أفضلية للسيتي بفارق المواجهات، ما يجعل كل نقطة في هذه الجولة بمثابة “وزن ذهب” في تحديد هوية البطل.