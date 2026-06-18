التشيك وجنوب إفريقيا يلتقيان اليوم في مواجهة حاسمة لتعويض خسارة الجولة الأولى في المونديال

أتلانتا-سانا

يدخل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا لكرة القدم مواجهة حاسمة ومصيرية مساء اليوم الخميس على ملعب “مرسيدس-بنز” في مدينة أتلانتا الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، بهدف حصد النقاط الثلاث والهروب من قاع المجموعة.

وتكتسي المباراة طابعاً مصيرياً مبكراً لكلا الطرفين بعد خروجهما بلا نقاط في الجولة الأولى، حيث يحتل المنتخب التشيكي المركز الثالث في المجموعة برصيد دون نقاط، بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، في حين يتذيل منتخب جنوب إفريقيا الترتيب برصيد دون نقاط أيضاً وبفارق الأهداف، عقب خسارته الافتتاحية أمام المكسيك بهدفين نظيفين.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق، حيث يتطلع كلا المنتخبين لتحقيق الفوز لتجنب الحسابات المعقدة، والدخول بقوة في صراع التأهل إلى الدور الثاني قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتقود الحكم الدولي الأمريكية توري بينسو المباراة، التي تعد الثانية تاريخياً في نهائيات كأس العالم للرجال التي تديرها امرأة، وذلك بعد الفرنسية ستيفاني فرابار التي كانت أول من أدار مباراة للرجال في المونديال، والتي جمعت بين ألمانيا وكوستاريكا في نسخة عام 2022.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب التشيك وجنوب إفريقيا كلاً من المكسيك وكوريا الجنوبية.