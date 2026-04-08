باريس سان جيرمان يستقبل ليفربول في مواجهة كروية قوية بربع نهائي أبطال أوروبا

باريس-سانا

يستضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ليفربول الإنكليزي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة كروية قوية توصف بأنها “نهائي مبكر”، نظراً للطموحات الكبيرة التي يحملها الفريقان العريقان.

ويدخل الفريقان المواجهة على أرضية ملعب حديقة الأمراء وهما يمران بأفضل فتراتهما الفنية، إذ ستكون الموقعة صراعاً بين “الابتكار الباريسي” و”الضغط العالي الإنكليزي”، فالفريق الباريسي يراهن على المهارات الفردية الفائقة والتحكم في إيقاع اللعب، بينما يعتمد ليفربول على سرعة الارتداد والضغط المباشر على حامل الكرة لخنق الخصم في مناطقه.

وتبدو التوقعات متقاربة جداً، مع أفضلية طفيفة لباريس سان جيرمان “حامل اللقب” بحكم اللعب على أرضه وبين جماهيره، إلا أن سجل ليفربول الحافل بالنتائج الإيجابية خارج دياره يجعل كل الاحتمالات قائمة حتى صافرة النهاية.

وأبدى مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، ثقته في حسم الأمور منذ لقاء الذهاب، عبر توظيف إمكانات نجومه كافة، لتحقيق الفوز وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المربع الذهبي.

بدوره، أكد مدرب ليفربول أرني سلوت أن فريقه سيقاتل لإنقاذ موسمه رغم إدراكه حجم التحدي أمام “بطل أوروبا”، مبيناً أن تاريخ “الريدز” مليء بالعودة القوية بعد الانتكاسات، وأن اللاعبين لديهم رغبة قوية في إثبات قدرتهم على منافسة كبار القارة الليلة.

وكان باريس سان جيرمان قد بلغ هذا الدور بعد تجاوزه تشيلسي الإنكليزي في ثمن النهائي بمجموع (8-2) في المباراتين، بينما تجاوز ليفربول غلطة سراي التركي بنتيجة (4-1) كمحصلة المباراتين.