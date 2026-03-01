اتحاد كرة القدم يعلن الجهة التي حصلت على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري والكأس

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن حصول شركة “ستوديو فيجن” على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري السوري الممتاز، ومباريات مسابقة كأس الجمهورية في المزاد الذي أقيم اليوم في مقر اتحاد كرة القدم بدمشق.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إنه بموجب الاتفاق، ستحصل شركة “ستوديو فيجن” على حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري السوري الممتاز، ومباريات مسابقة كأس الجمهورية (بدءاً من الدور 16)، وذلك حتى نهاية موسم 2028-2029، مقابل مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمئة وعشرة آلاف دولار عن كامل مدة العقد.

ومن المقرر أن تنقل الشركة المذكورة المباريات عبر تلفزيون “أنا سوريا”، بعد استكمال جميع الإجراءات الرسمية.

وأوضح الاتحاد أنه لم تصل حقوق تسمية الدوري السوري، والبث الرقمي، وحقوق الإعلانات، وحقوق البث الإذاعي إلى الرقم السري المطلوب بالمزاد، ومن المقرر تحديد جلسة قادمة للتوصل إلى صيغة تعاقدية بالتراضي بعد فشل المزادين السابقين.