الخطوط الجوية التركية تنفي إلغاء رحلاتها إلى إيران

أنقرة-سانا

نفت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء رحلات الخطوط الجوية التركية إلى إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الأناضول عن رئيس المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، قوله في تدوينة على منصة “إكس”: تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة، وليس لدينا أي إلغاء للرحلات، وتستمر رحلاتنا النهارية كما هو مخطط له.

وكانت أنباء متداولة في وقت سابق أفادت بأن مطار إسطنبول الدولي قد ألغى الرحلات من وإلى طهران اليوم الجمعة، على خلفية التصعيد الحاصل بين واشنطن وطهران.