ثلاث إصابات تربك استعدادات المغرب قبل انطلاق المونديال

واشنطن-سانا

شهدت تدريبات المنتخب المغربي، ضمن تحضيراته لمباراته الأولى في كأس العالم أمام البرازيل، غياب ثلاثة لاعبين مؤثرين عن الحصة التدريبية.

وغاب كل من عبد الصمد الزلزولي، ونصير مزراوي، وأنس صلاح الدين، بسبب إصابات متفاوتة، تعدّ أخطرها إصابة الزلزولي، جناح ريال بيتيس الإسباني، الذي تعرّض لالتواء في الركبة اليمنى خلال المباراة الودية أمام النرويج، كما أصيب مزراوي، مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي، في كتفه بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق المباراة ذاتها.

أما أنس صلاح الدين، المدافع الأيسر لأيندهوفن الهولندي، فيعاني من إصابة عضلية أبعدته عن التدريبات الأخيرة، وعن المباراة الودية ضد النرويج، ما يشكل نقطة ضعف للمنتخب في ظل غياب بديل جاهز في مركز الجناح الأيسر.

وذكرت تقارير صحفية أن مدرب المنتخب، محمد وهبي، فضّل الإبقاء على الزلزولي على أمل تعافيه قبل المباراة الثالثة في الدور الأول أمام هايتي في الـ 25 من حزيران، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، أو قبل مباريات الأدوار الإقصائية.

في المقابل، شارك مدافع مرسيليا الفرنسي نايف أكرد في التدريبات بشكل طبيعي، إلى جانب مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، ومهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز.