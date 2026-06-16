وزيرا خارجية الكويت وتركيا يبحثان هاتفياً آخر التطورات في المنطقة

الكويت-سانا‏

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي مساء يوم أمس الإثنين مع نظيره ‏التركي هاكان فيدان، آخر التطورات في المنطقة.‏

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة إكس، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال آخر التطورات ‏التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، ولا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية ‏وإيران، التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة عدد ‏من القضايا.‏

وكانت واشنطن وطهران أعلنتا أول أمس التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية، يقضي بإنهاء العمليات العسكرية، وفتح ‏مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.‏