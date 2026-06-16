وزيرا خارجية الكويت وتركيا يبحثان هاتفياً آخر التطورات في المنطقة

الكويت-سانا
بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي مساء يوم أمس الإثنين مع نظيره التركي هاكان فيدان، آخر التطورات في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة إكس، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، ولا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم، وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومعالجة عدد من القضايا.
وكانت واشنطن وطهران أعلنتا أول أمس التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية، يقضي بإنهاء العمليات العسكرية، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.