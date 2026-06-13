المنتخب الفرنسي يتصدر أعلى قيمة سوقية للمنتخبات المشاركة بكأس العالم ‌‏2026‏

دمشق-سانا
تربع منتخب فرنسا على عرش أعلى قيمة سوقية إجمالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخباً.
وفقاً لبيانات موقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية لفرنسا بلغت 1.55 مليار يورو، يليه المنتخب الإنكليزي في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 1.37 مليار يورو، ثم المنتخب الإسباني بالمركز الثالث بقيمة بلغت 1.22 مليار يورو.
وجاء المنتخب البرتغالي في المركز الرابع بقيمة سوقية 1.01 مليار يورو، ثم منتخب ألمانيا في المركز الخامس بقيمة إجمالية بلغت 982 مليون يورو.
وحل المنتخب البرازيلي في المركز السادس بقيمة 943 مليون يورو، يليه المنتخب الهولندي بالمركز السابع بقيمة بلغت 814.2 مليون يورو، ثم الأرجنتين في المركز الثامن بقيمة إجمالية بلغت 799.5 مليون يورو.
أما المنتخب النرويجي فقد احتل المركز التاسع بقيمة 592 مليون يورو، ثم المنتخب البلجيكي بقيمة 550.7 مليون يورو.
يذكر أن البطولة قد افتتحت الخميس الماضي وتستمر حتى الـ 19 من شهر تموز القادم.