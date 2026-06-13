المنتخب الفرنسي يتصدر أعلى قيمة سوقية للمنتخبات المشاركة بكأس العالم ‌‏2026‏

دمشق-سانا‏

تربع منتخب فرنسا على عرش أعلى قيمة سوقية إجمالية للمنتخبات ‏المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة ‏الأمريكية والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخباً.

وفقاً لبيانات موقع ترانسفير ماركت فإن القيمة السوقية لفرنسا بلغت 1.55 ‏مليار يورو، يليه المنتخب الإنكليزي في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت ‌‏1.37 مليار يورو، ثم المنتخب الإسباني بالمركز الثالث بقيمة بلغت 1.22 ‏مليار يورو.

وجاء المنتخب البرتغالي في المركز الرابع بقيمة سوقية 1.01 مليار يورو، ‏ثم منتخب ألمانيا في المركز الخامس بقيمة إجمالية بلغت 982 مليون يورو.

وحل المنتخب البرازيلي في المركز السادس بقيمة 943 مليون يورو، يليه ‏المنتخب الهولندي بالمركز السابع بقيمة بلغت 814.2 مليون يورو، ثم ‏الأرجنتين في المركز الثامن بقيمة إجمالية بلغت 799.5 مليون يورو.

أما المنتخب النرويجي فقد احتل المركز التاسع بقيمة 592 مليون يورو، ثم ‏المنتخب البلجيكي بقيمة 550.7 مليون يورو.

يذكر أن البطولة قد افتتحت الخميس الماضي وتستمر حتى الـ 19 من شهر تموز ‏القادم.