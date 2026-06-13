بقيمة تتجاوز المليار دولار.. جيل كروي جديد يتصدر ‏قائمة العشرة الأغلى في مونديال 2026‏

دمشق-سانا‏

فرضت لغة الأرقام والقيمة التسويقية نفسها على أجواء ‏نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث انتقلت ‏صدارة المشهد المالي رسمياً إلى جيل جديد من المواهب ‏الشابة يقوده الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني ‏لامين يامال، والنرويجي إيرلينغ هالاند، لتطوى بذلك ‏صفحة الهيمنة الطويلة للأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ‏ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو من حيث القيمة ‏السوقية‎.‎

ووفقاً لتحليل تخصصي أصدره موقع “ترانسفير ماركت” ‏العالمي المعني ببوصلة الانتقالات والقيم السوقية ‏للاعبين، يتصدر الثلاثي (مبابي، ويامال، وهالاند) قائمة ‏أغلى اللاعبين من بين 1248 لاعباً مشاركاً في المونديال ‏الحالي، بقيمة سوقية بلغت 231 مليون دولار أمريكي‏ (ما يعادل 200 مليون يورو) لكل لاعب. ‎

ويبرز الصعود السريع للإسباني الشاب لامين يامال (18 ‏عاماً) كأحد أهم الظواهر التسويقية في البطولة بعد تألقه ‏اللافت مع برشلونة الإسباني وقناعته الفنية التي قاد بها ‏منتخب بلاده للتتويج بلقب “يورو 2024″، واحتلاله ‏المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية لعام 2025.

وفي المقابل، حافظ الفرنسي كيليان مبابي على مكانه في ‏قمة الهرم الفني والتسويقي لعقده المستمر مع ريال مدريد ‏حتى عام 2029، بينما يكتمل مثلث الصدارة بالنجم ‏النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنكليزي ‏الذي تشكل مشاركته المونديالية الأولى محط أنظار ‏الأندية الكبرى كهدف استراتيجي لصفقات المستقبل‎.‎

وفي الوقت الذي يسجل فيه كريستيانو رونالدو وليونيل ‏ميسي حضوراً تاريخياً غير مسبوق بالمشاركة في ‏النسخة السادسة لهما في المونديال، ألقى عامل السن ‏بظلاله الحتمية على قيمتهما السوقية، حيث تراجع ميسي ‌‏(39 عاماً) إلى المركز 363 في قائمة أغلى اللاعبين ‏بقيمة تقديرية بلغت 17.3 مليون دولار، في حين تراجع ‏رونالدو (41 عاماً) إلى المركز 386 بقيمة بلغت 13.87 ‏مليون دولار، بالرغم من احتفاظهما ببريق الخيارات ‏الفنية والتنافسية لمنتخبي بلادهما‎.‎

وجاء ترتيب اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في مونديال ‌‏2026 عبر شراكة ثلاثية في المركز الأول جمعت ‏الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، ‏والإسباني لامين يامال بقيمة بلغت 231 مليون دولار، ‏يليهم في المركز الثاني بقيمة 173 مليون دولار كل من ‏الفرنسي مايكل أوليسيه، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ‏والإسباني بيدري غونزاليس، فيما حل في المركز الثالث ‏بقيمة 161 مليون دولار الإنكليزي جود بيلينغهام ‏والبرتغاليان جواو نيفيز وفيتينيا، في حين استقر ‏الإنكليزي ديكلان رايس في المركز العاشر والأخير ‏ضمن القائمة بقيمة سوقية بلغت 138 مليون دولار‎.‎

وتعكس هذه الأرقام المستويات المتصاعدة في القيمة ‏التجارية للاعبي خط الهجوم والوسط في القارة الأوروبية ‏واللاتينية، ما يجعل من المونديال الحالي النافذة ‏الاقتصادية الأكبر لرسم ملامح وتوازنات سوق الانتقالات ‏العالمية المستقبلية‎.‎