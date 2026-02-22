وزارة الرياضة والشباب السورية تطلق جائزة “أفضل جمهور” لتعزيز التشجيع الحضاري

دمشق-سانا

أصدر وزير الرياضة والشباب محمد سامح الحامض اليوم الاحد قراراً يقضي بمنح مكافأة أسبوعية بعنوان “أفضل جمهور”، ضمن منافسات دوري كرة القدم وكرة السلة.

وتبلغ قيمة المكافأة ستة ملايين ليرة سورية أسبوعياً، وتمنح للجمهور الذي يتميز بالالتزام بالتشجيع الإيجابي والروح الرياضية العالية، والمساهمة في صنع أجواء حضارية وآمنة، تعكس الصورة الحقيقية للرياضة السورية وجماهيرها الواعية والمسؤولة.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مجد حاج أحمد، مستشار الوزير والمتحدث الإعلامي باسم وزارة الرياضة والشباب، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على ترسيخ القيم الحقيقية للرياضة، مؤكداً أن الرياضة قبل أن تكون منافسة ونتائج هي منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والأخلاق وثقافة مجتمعية ينبغي أن تنعكس فعلياً في أجواء الملاعب والصالات.

وبخصوص آلية صرف المكافأة، بيّن المتحدث أنها ستُوجه من خلال روابط المشجعين الرسمية في الأندية، بهدف تعزيز دور هذه الروابط كجسر حقيقي للتواصل مع الجماهير، وتمكينها من نشر ثقافة التشجيع الإيجابي، وتجسيد السلوك الحضاري في المدرجات على أرض الواقع، بعيداً عن حصر مفهوم الرياضة في نتيجة الفوز والخسارة فقط.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة لجعل الجمهور شريكاً أساسياً في تطوير المشهد الرياضي، وبناء بيئة رياضية آمنة وجاذبة تعكس الصورة الحضارية للرياضة السورية.