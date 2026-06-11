ريال مدريد يعلن رسمياً تعيين مورينيو مدرباً للفريق حتى 2029

مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً اليوم الخميس، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق الأول لثلاثة مواسم قادمة، حتى الـ 30 من حزيران 2029.



وسينضم جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد بعد غد، لبدء الإشراف على الفترة التحضيرية للموسم الجديد.



ويأتي هذا الاتفاق الرسمي ليعيد المدرب البرتغالي إلى القلعة البيضاء، بعد أكثر من عقد من الزمن على رحيله في عام 2013؛ حيث سيتولى المهمة خلفاً للمدرب الإسباني الشاب ألفارو أربيلوا، الذي تسلم القيادة مؤقتاً في كانون الثاني الماضي عقب إقالة تشابي ألونسو.



وجاء قرار النادي بعد موسم مخيب لآمال جماهير النادي الملكي؛ إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني، كما أنهى مسابقة الدوري الإسباني في المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة خلف الغريم التقليدي برشلونة المتوج باللقب.