مديرية الطوارئ في الحسكة: السيطرة على 19حريقاً خلال يوم واحد

الحسكة-سانا

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة، أن فرقها استجابت لـ19 حريقاً اندلعت أمس في عدد من مناطق المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها، ومنع امتدادها، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضحت المديرية وفق ما نقلته مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الحرائق شملت منزلين في منطقتي السعيدية وعلي آغا، وأراضي مزروعة بالقمح في كريزين الخواتنة وبئر الحصان وتل أحمد وقطينة والخرنوبة، إضافةً إلى حريق أرض محصودة في الزهيرة، و11 حريق أعشاب في مناطق متفرقة.

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة أعلنت أمس الأول، أن فرقها استجابت لـ 13 حريقاً اندلعت السبت الماضي في مناطق متفرقة من المحافظة، وتمكنت من السيطرة عليها ومنع امتدادها، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.