اتحاد كرة السلة يطلق هويته البصرية الجديدة

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة السلة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت بدمشق، إطلاق الهوية البصرية الجديدة لاتحاد اللعبة، كما أطلق رسمياً الأكاديمية السورية لكرة السلة، في خطوة أولى نحو مواكبة المعايير الدولية للنهوض بواقع اللعبة نحو الأفضل.

وقال رامي عيسى رئيس اتحاد اللعبة: إن الهوية البصرية التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركة إمباير، ستواكب الرؤية الجديدة لكرة السلة في سوريا، وستعبر عن الروح الجديدة للعبة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان خطة جديدة تشمل عدة مراحل لاكتمال الخطوات اللازمة للنهوض بكرة السلة من كافة الجوانب.

كما جرى خلال المؤتمر الذي أقيم في فندق القيصر، الإعلان عن إطلاق الأكاديمية السورية لكرة السلة، التي تهدف إلى تأهيل المدربين والإداريين، وفق المعايير التي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وذكر سامر الإمام مدير الأكاديمية، إن إطلاق المشروع يهدف إلى تطوير كرة السلة عبر منظومة حديثة لإعداد اللاعبين والمدربين بشكل صحيح، وخلق بيئة تدريب سليمة لبناء اللاعبين بشكل تدريجي بدءاً من الفئات العمرية الصغيرة، لافتاً إلى أن الأكاديمية ستعمل على تأهيل المدربين والإداريين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وستمنح شهادات تخصصية للعمل في القطاعين الإداري والتدريبي.

وشمل المؤتمر الإعلان عن التعاون مع عدد من الشركات الراعية لكرة السلة في سوريا، بهدف تقديم الدعم لاتحاد اللعبة والمنتخبات الوطنية.

وكان اتحاد كرة السلة أعلن في شهر أيلول من العام الماضي عن مسابقة، لتصميم هوية بصرية جديدة تعكس روح كرة السلة السورية وتواكب رؤية الاتحاد في التطوير والاحترافية.

إنكلترا تسعى لتحقيق فوزها الثاني حين تواجه لاتفيا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026
لاعبة نادي الجيش آليسار محمد تحرز المركز الثالث في بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى
أهلي حلب يلتقي اليرموك غداً في افتتاح دوري كرة السلة للرجال
بمشاركة أكثر من 130 لاعباً ولاعبة… انطلاق بطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ للرجال والسيدات
وزيرا الرياضة السوري والأردني يجريان جولة على عدد من المنشآت الرياضية الأردنية
