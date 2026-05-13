خان شيخون يواجه الوحدة في قمة دوري كرة الطائرة للرجال

تستمر المنافسة على صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال، وذلك من بوابة الجولة الخامسة، حيث تقام 4 مباريات يوم الجمعة القادم، أبرزها لقاء خان شيخون والوحدة.

حيث تقام في محردة قمة الدوري الممتاز، التي تجمع بين خان شيخون الثاني والوحدة الثالث، وعين الفريقان على الفوز بالمباراة والاقتراب من متصدر الدوري الجيش.

ولن تكون مهمة صاحب المركز الأول الجيش سهلة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على عامودا الخامس في القامشلي.

أما في دير الزور فيسعى أبو حمام إلى الابتعاد عن مراكز المؤخرة، عندما يواجه الشرطة الذي يمني النفس في تعثر منافسيه للاقتراب من مراكز المقدمة.

وتقام في محردة مباراة تجمع سادس الترتيب كنصفرة مع السابع سلمية، في مباراة عنوانها تحسين الموقع على جدول الترتيب.

ويتصدر الجيش جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، يليه خان شيخون بالرصيد ذاته، ثم الوحدة بـ7 نقاط.