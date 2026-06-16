اعتقال سبعة أشخاص في إيطاليا مرتبطين بتخريب القطارات خلال الأولمبياد الشتوي

روما-سانا

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت سبعة أشخاص متهمين بالانتماء إلى شبكة مسلحة وتنفيذ أعمال تخريب في خط للسكك الحديدية خلال دورة ‌الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في شباط الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة قولها في بيان: إن قاضياً أمر باحتجاز خمسة متهمين في السجن، ووضع اثنين آخرين تحت الإقامة الجبرية.

وجاء في البيان أن التهم الموجهة تشمل الانضمام إلى منظمة إرهابية ومحاولة تقويض النظام الديمقراطي.

وأضافت الشرطة: إن اثنين من المعتقلين متهمان بالمشاركة ⁠في هجوم استهدف خط السكك الحديدية فائقة السرعة بين روما وفلورنسا في الـ 14 من شباط الماضي.

وتسبب الهجوم، بحسب البيان، بتأخير القطارات لأكثر من ساعة خلال دورة ألعاب ميلانو-كورتينا الأولمبية الشتوية، التي أقيمت في الفترة من الـ 6 إلى الـ 22 من شباط الماضي.