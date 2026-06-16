مباحثات سورية مصرية لإقامة مناطق صناعية متكاملة وتوسيع الاستثمارات

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، بحضور ممثلين عن السفارة المصرية في دمشق، آفاق التعاون المشترك، وإمكانية تنفيذ مشروع منطقة صناعية متكاملة في محافظة حلب.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون السوري المصري في المجالات الصناعية والاقتصادية، وتوسيع آفاق الاستثمارات المشتركة، بما يدعم التنمية المستدامة وجهود إعادة الإعمار.

كما ناقش الاجتماع إمكانية إنشاء مناطق صناعية متكاملة وفق مفهوم مدن الجيل الرابع، تضم الصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والخدمية، إلى جانب مركز للتدريب والتعليم ومشروعات للطاقة المتجددة، على مساحة تقارب مليونين و300 ألف متر مربع.

وأوضح عبد الحنان وفق ما نقلت قناة الوزارة على التلغرام، أن مشروع تنفيذ مدينة صناعية في حلب يمثل فرصة مهمة لخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود إعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرات المصرية في القطاع الصناعي، وحرص الدولة السورية على توفير التسهيلات اللازمة، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لضمان نجاحه.

كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ مشروع لإنشاء مناطق صناعية متخصصة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع، بما يسهم في دعم البنية الصناعية، وتوسيع الاستثمارات المشتركة.

من جانبه، أكد من الجانب المصري، الوزير المفوض فاضل يعقوب، ممثل السفارة المصرية ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري، رغبة رجال الأعمال المصريين في المشاركة في المشاريع التنموية والاستثمارية في سوريا خلال المرحلة الحالية.

ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين سوريا ومصر، وبحث فرص إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية الصناعية في سوريا.