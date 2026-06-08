مونديال 2026‏.. منتخب العراق يتحدى هيبة فرنسا وقوة السنغال في المجموعة التاسعة

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دمشق-سانا‏

تشهد منافسات المجموعة التاسعة من نهائيات كأس العالم 2026، التي تضم فرنسا والسنغال والعراق والنرويج، صراعاً ‏كروياً مثيراً يجمع بين طموح الكرة العربية والآسيوية، وعراقة المدارس الأوروبية، والقوة البدنية الإفريقية المتميزة.‏

ويدخل المنتخب الفرنسي (الديوك)، المتوج باللقب العالمي مرتين، منافسات هذه المجموعة مرشحاً فوق العادة لخطف بطاقة ‏الصدارة، مدفوعاً بكتيبة نجومه العالمية، وخبرته العميقة في المواعيد الكبرى. ‏

ويحمل منتخب العراق الآمال العربية والآسيوية في هذه المجموعة، متسلحاً بالرغبة والإصرار، وبجيل واعد وعزيمة عالية، ‏لتقديم عروض مشرفة وتكرار أمجاد الكرة العراقية في المحافل الدولية.‏

في المقابل، يبرز منتخب السنغال كقوة إفريقية ضاربة تمتاز بالسرعة والصلابة البدنية والخبرة الاحترافية الواسعة في ‏الملاعب الأوروبية، مع الرغبة في السير على خطى الجيل الذهبي، الذي بلغ ربع النهائي في ظهوره الأول عام 2002.‏

ويعتمد منتخب النرويج على التكتيك الأوروبي الحديث والنجاعة الهجومية العالية بقيادة هدّافه العالمي إيرلينغ هالاند، ما ‏يجعل الحسابات الفنية للمجموعة معقدة ومفتوحة على كل الاحتمالات.‏

ووفقاً للجدول الرسمي المعتمد، تستهل المجموعة التاسعة منافساتها الثلاثاء الـ 16 من حزيران 2026 بقمة تجمع بين فرنسا ‏والسنغال عند العاشرة ليلاً، تليها الأربعاء الـ 17من حزيران مواجهة العراق والنرويج في تمام الواحدة صباحاً. ‏

وفي الجولة الثانية، التي تقام منافساتها الثلاثاء الـ 23 من حزيران، يلتقي منتخبا فرنسا والنرويج عند الثانية عشرة منتصف الليل، ‏يليه مباشرة الصدام المرتقب بين العراق والسنغال عند الثالثة فجراً. ‏

وتختتم المجموعة مبارياتها، في جولة حاسمة وموحدة التوقيت، الجمعة الـ 26 من حزيران عند العاشرة ليلاً، حيث يتحدَّى منتخب ‏العراق نظيره الفرنسي، بالتزامن مع لقاء السنغال والنرويج لتحديد هوية المتأهلين رسمياً.‏

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق صافرة نهائيات كأس العالم 2026 في الـ 11 من حزيران الجاري، في أول ‏نسخة تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.‏