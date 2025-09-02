فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق المجرم بشار الأسد

باريس-سانا

أصدرت السلطات القضائية في فرنسا اليوم، مذكرات توقيف بحق رأس النظام البائد المجرم “بشار الأسد” على خلفية مقتل صحفيين من بينهم أجانب في حمص عام 2012، وعدد من أعوانه.

وذكرت وكالة فرانس برس أن السلطات الفرنسية أصدرت 7 مذكرات توقيف دولية، من بينها مذكرات بحق بشار الأسد وماهر الأسد، على خلفية قصف استهدف مركزاً إعلامياً في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 2012، والذي أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

وأضافت الوكالة: إن مذكرات التوقيف شملت أيضاً علي مملوك مدير المخابرات العامة، وكلاً من علي أيوب ورفيق شحادة المسؤولين الأمنيين في حمص آنذاك.

وأظهرت التحقيقات أن القصف نُفّذ ضمن خطة ممنهجة أُقرت في اجتماع أمني رفيع، بهدف استهداف الصحفيين الأجانب، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة ضد الإنسانية.

وكان القضاء الفرنسي أصدر في تشرين الثاني عام 2023 مذكرة اعتقال دولية بحق المجرم “بشار الأسد” بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد المدنيين قرب دمشق عام 2013، كما فتحت باريس تحقيقاً في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار 2012، وفي تشرين الأول 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول 2024 جرائم ضد الإنسانية.

وفي كانون الثاني الماضي، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق المجرم “بشار الأسد” بتهمة ارتكاب جرائم حرب.