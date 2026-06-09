ركلتا جزاء تمنحان هولندا الفوز على أوزبكستان في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026

واشنطن-سانا

حقق منتخب هولندا فوزاً صعباً على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين في ختام استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وجاء الهدف الأول للطواحين الهولندية من ركلة جزاء سجلها كودي جاكبو في الدقيقة 32، وتعرض جوس تيل لاعب هولندا للطرد في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 92 سجل منتخب أوزبكستان هدف التعادل عبر إيجور سيرجييف، وفي الدقيقة 98 أضاف جاكبو الهدف الثاني لهولندا من ركلة جزاء أيضاً.

وتنطلق نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الـ 11 من حزيران الجاري، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.