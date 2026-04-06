300 دراج ودراجة يشاركون في مسير دمشق للدراجات الهوائية في اليوم العالمي للرياضة

دمشق-سانا

بمشاركة 300 دراج ودراجة، أقامت وزارة الرياضة والشباب واتحاد الدراجات مسيراً للدراجات الهوائية بدمشق بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام.

ووسط أجواء حماسية عالية، انطلق المسير من أمام مدينة الجلاء الرياضية مروراً بأتستراد المزة باتجاه ساحة الأمويين، لتكون مدينة الفيحاء الرياضية نقطة النهاية حيث تجمع المشاركون ليكونوا مع عرض مهاري للتزلج على العجلات بعروض لافتة قدمها عدد من ممارسي رياضة الباتيناج.

وفي تصريح لسانا قال مستشار وزير الرياضة والشباب رامي سبيع: إن المسير يأتي ضمن اليوم العالمي للرياضة وفي إطار الفعاليات الرياضية التي أقيمت مؤخراً بهذه المناسبة، منوهاً بالمشاركة الواسعة التي حظي بها والذي يدل على حب ممارسة الرياضة من مختلف الفئات العمرية.

ولفت سبيع إلى أن المسير فعالية مهمة لتسليط الضوء على الرياضة وأهمية دورها الكبير في التغيير الإيجابي في المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

رئيس اتحاد الدراجات ماهر السليم أشار إلى الحضور المتميز للدراجين وإصرارهم على التحضير بشكل جيد للمشاركة بهذا المسير الذي يحمل رسالة السلام، مشيراً إلى أهمية رياضة الدراجات كوسيلة مهمة لتعزيز التنمية الاجتماعية.

وتحتفل دول العالم في السادس من شهر نيسان كل عام باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2013 ويُعد مناسبة دولية لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرياضة في تعزيز التنمية المستدامة، وبناء السلام.

