فعالية رياضية في اللاذقية احتفاء بذكرى التحرير

اللاذقية-سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب في محافظة اللاذقية، اليوم فعالية رياضية للفنون القتالية واللياقة البدنية في حي الصليبة، وسط أجواء حماسية وتفاعل واسع من الأهالي، وذلك بمناسبة ذكرى التحرير.

وقدّم اللاعبون خلال الفعالية لوحات استعراضية متنوعة عكست مستويات عالية من الانضباط والمهارة والقوة البدنية، حيث تنوّعت الفقرات بين عروض قتالية منظمة، واستعراضات فردية وجماعية، إضافة إلى تمارين في اللياقة البدنية وألعاب القوة.

وفي تصريح لسانا، أوضح رئيس مكتب ألعاب القوة في مديرية الرياضة والشباب باللاذقية عمر دروبي أن الهدف من إقامة الفعالية هو مشاركة الأهالي أجواء الفرح باحتفالات التحرير والنصر، وتسليط الضوء على أهمية الرياضة، ولا سيما الفنون القتالية، في تعزيز قيم الانضباط والالتزام وبناء جيل يتمتع بالثقة والقوة.

بدوره، أشار مدرب الفنون القتالية إسماعيل خبازة إلى أن العرض شمل عروضاً قتالية تهدف إلى إبراز قدرات اللاعبين بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة بين الشباب.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تُنظمها مديرية الرياضة والشباب في محافظة اللاذقية بالتعاون مع الأندية والجمعيات الأهلية، احتفاءً بذكرى التحرير، وحرصاً على تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتعبير الوطني، ونشر ثقافة النشاط البدني، وترسيخ القيم الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع.

