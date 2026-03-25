الكرامة يفوز على الوحدة في دوري الشباب لكرة القدم

حمص-سانا

حقق فريق الكرامة فوزاً صعباً على الوحدة، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جرت اليوم على ملعب كفرعايا بحمص، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الشباب لكرة القدم.

وأوضح محمد جمعة، مدرب فريق شباب الكرامة، أن الفريق يضم مجموعة من المواهب والإمكانات المميزة، ويعد فريقاً قوياً ينافس بقوة على اللقب.

بدوره، أشار باسم بكر، محلل أداء فريق شباب الوحدة، إلى أن فريقه قدم أداءً جيداً في المباراة مع التركيز على التنظيم الدفاعي والتحولات الهجومية، لكن الفريق لم يوفق بالخروج بنتيجة إيجابية رغم سيطرتهم الواضحة في المباراة.

وبهذا الفوز، رفع الكرامة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني في مجموعته خلف الجيش المتصدر، بينما بقي الوحدة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك