السعودية تفوز على بورتوريكو ودياً استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026

واشنطن-سانا



فاز منتخب السعودية على نظيره منتخب بورتوريكو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.



وشهدت المباراة توقفاً دام نحو ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أوقف الحكم المباراة عند الدقيقة الـ 21.



وافتتح سلطان مندش التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ 45+1، وأضاف عبد الله الحمدان هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ 50، وأكمل القائد سالم الدوسري ثلاثية السعودية في الدقيقة الـ 88.



ويختتم المنتخب السعودي مبارياته الودية بمواجهة أمام السنغال في التاسع من الشهر الجاري قبل انطلاق مشواره في كأس العالم.



ووضعت قرعة كأس العالم المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.