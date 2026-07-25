منتخب سوريا للناشئين يستعد للمشاركة في البطولة الاسيوية لكرة اليد

11 14 منتخب سوريا للناشئين يستعد للمشاركة في البطولة الاسيوية لكرة اليد

عمان-سانا

يستعد منتخب سوريا للناشين لكرة اليد للمشاركة في البطولة الاسيوية الحادية عشرة للناشئين المقررة في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 20 حتى 31 اب المقبل .

ويخوض منتخبنا البطولة في الدور التمهيدي خمس مباريات، حيث يلتقي منتخب الكويت في العشرين من الشهر القادم ،ثم يواجه منتخبات كوريا الجنوبية في 21 اب وايران في 23 اب والهند في 24 اب قبل ان يختتم مبارياته في هذا الدور بمواجهة المنتخب الأردني يوم 26 اب.

وكان اتحاد اللعبة دعا المنتخب لمعسكر تدريبي مغلق، يقام في دير عطية من 21 تموز ولغاية 5 آب، حضيراً للمشاركة في البطولة القادمة على أن يتم اختيار 18 لاعباً لتمثيل المنتخب في الاستحقاق الآسيوي.

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