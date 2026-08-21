وزير الطوارئ: العدالة ستأخذ مجراها في قضية وفاة الشاب محمد غميرة

دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها في قضية وفاة الشاب محمد غميرة، مشدداً على أنه لا مكان في سوريا الجديدة للإفلات من العقاب، وأن سيادة القانون وصون الحقوق والكرامة الإنسانية تشكل أساس بناء الدولة.
وقال الصالح، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الخميس: إن العدالة التي تليق بتضحيات السوريين وتطلعاتهم هي السبيل إلى دولة تصون الحقوق وتحفظ الكرامة الإنسانية وتعلي سيادة القانون.
وتقدم الصالح مجدداً بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وزملائه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة أعلنت، في وقت سابق اليوم، نتائج تحقيقاتها، التي أكدت ثبوت قيام أحد المحققين بصفعه على منطقة الرقبة، وإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية.
كما كلفت اللجنة إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف.