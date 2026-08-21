وزير الطوارئ: العدالة ستأخذ مجراها في قضية وفاة الشاب محمد غميرة

دمشق-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها في قضية وفاة الشاب محمد غميرة، مشدداً على ‏أنه لا مكان في سوريا الجديدة للإفلات من العقاب، وأن سيادة القانون وصون الحقوق والكرامة الإنسانية تشكل أساس بناء ‏الدولة.‏

وقال الصالح، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الخميس: إن العدالة التي تليق بتضحيات السوريين وتطلعاتهم هي السبيل إلى ‏دولة تصون الحقوق وتحفظ الكرامة الإنسانية وتعلي سيادة القانون.‏

وتقدم الصالح مجدداً بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد وذويه وزملائه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ‏يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.‏

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة أعلنت، في وقت سابق اليوم، نتائج تحقيقاتها، التي ‏أكدت ثبوت قيام أحد المحققين بصفعه على منطقة الرقبة، وإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية.‏

كما كلفت اللجنة إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر ‏المصري والمحقق عمر يوسف.‏