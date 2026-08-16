منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم سيلتقي نظيره اللبناني ودياً

دمشق-سانا



توجهت بعثة منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم، اليوم الأحد، إلى لبنان لإقامة معسكر تدريبي ضمن تحضيراته للاستحقاقات القادمة.



وسيلتقي منتخبنا خلال معسكره مع نظيره اللبناني في مباراتين الأولى تقام غداً الإثنين، على أن تقام المباراة الثانية يوم الأربعاء المقبل.



ويسعى مدرب المنتخب معن الراشد للوقوف على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والبدنية لاختيار الأفضل منهم لخوض المنافسات المقبل.



ويستعد منتخبنا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، حيث وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخبنا الناشئ في المستوى الثالث في قرعة التصفيات المقررة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.