معسكر مغلق لمنتخب سوريا للجودو استعداداً للمشاركات الخارجية

دمشق-سانا

يبدأ منتخب سوريا للجودو لفئات الرجال والشباب والناشئين معسكراً مغلقاً في صالة الفيحاء بدمشق تحضيراً للاستحقاقات الخارجية القادمة.

رئيس الاتحاد العربي السوري للجودو خالد الجدوع أكد في تصريح لسانا أن المعسكر يهدف إلى إعداد المنتخب للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة المدرجة على أجندة المشاركات لاتحاد اللعبة وأبرزها بطولة العرب في أربيل بالعراق، والدورة الآسيوية في البحرين، ودورة التضامن الإسلامي في السعودية، وبطولة غرب آسيا في الأردن.

وأضاف الجدوع: إن هناك نخبة من المدربين والأبطال السابقين ذوي الخبرة الواسعة يشرفون على تقديم الدعم الفني والتدريبي للاعبين، لضمان الاختيار الأمثل بناءً على الكفاءة والجدارة لتمثيل سوريا في المشاركات الخارجية وتحقيق أفضل النتائج.

وكان اتحاد الجودو قد أجرى مؤخراً تجارب تأهيلية لاختبار عدد من اللاعبين للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.