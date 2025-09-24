معسكر مغلق لمنتخب سوريا للجودو استعداداً للمشاركات الخارجية

photo 2025 09 24 22 11 04 معسكر مغلق لمنتخب سوريا للجودو استعداداً للمشاركات الخارجية

دمشق-سانا

يبدأ منتخب سوريا للجودو لفئات الرجال والشباب والناشئين معسكراً مغلقاً في صالة الفيحاء بدمشق تحضيراً للاستحقاقات الخارجية القادمة.

photo 2025 09 24 22 10 45 معسكر مغلق لمنتخب سوريا للجودو استعداداً للمشاركات الخارجية

رئيس الاتحاد العربي السوري للجودو خالد الجدوع أكد في تصريح لسانا أن المعسكر يهدف إلى إعداد المنتخب للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة المدرجة على أجندة المشاركات لاتحاد اللعبة وأبرزها بطولة العرب في أربيل بالعراق، والدورة الآسيوية في البحرين، ودورة التضامن الإسلامي في السعودية، وبطولة غرب آسيا في الأردن.

وأضاف الجدوع: إن هناك نخبة من المدربين والأبطال السابقين ذوي الخبرة الواسعة يشرفون على تقديم الدعم الفني والتدريبي للاعبين، لضمان الاختيار الأمثل بناءً على الكفاءة والجدارة لتمثيل سوريا في المشاركات الخارجية وتحقيق أفضل النتائج.

وكان اتحاد الجودو قد أجرى مؤخراً تجارب تأهيلية لاختبار عدد من اللاعبين  للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

