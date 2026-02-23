خطاب يفوز على النيرب في دوري الدرجة الأولى للرجال بكرة القدم

إدلب-سانا

فاز نادي خطاب على نادي النيرب بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في منافسات الجولة الخامسة من ذهاب دوري الدرجة الأولى للرجال بكرة القدم، وذلك على ملعب إدلب البلدي.

وأشار ياسر بني مدرب نادي خطاب في تصريح لـ سانا، أن فريقه سيطر على أغلب مجريات الشوط الأول، ما أسفر عن هدف التقدم الذي انتهى به الشوط الأول، ورغم تراجع الفريق للدفاع في الشوط الثاني، إلا أنه تمكن من تسجيل الهدف الثاني وبالتالي حصد نقاط المباراة الثمينة.

ورفع خطاب رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط بعد ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، فيما تجمد رصيد نادي النيرب عند نقطتين فقط بعد تعادلين وثلاث خسارات.

