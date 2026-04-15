تفتناز يفوز على الترجي في دوري محافظة إدلب للشباب

إدلب-سانا

حقق نادي تفتناز فوزاً صعباً على نظيره نادي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري محافظة إدلب لفئة الشباب بكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على أرضية ملعب إدلب البلدي.

وأوضح مسؤول الفئات العمرية في نادي تفتناز محمد حسني في تصريح لمراسل سانا، أن مستوى الفريق كان جيداً، واستطاع الخروج بنقاط المباراة، بعد مباراة ندية وقوية.

بدوره ذكر مدرب نادي الترجي محمد شيخ العشرة، أن المباراة كانت متكافئة بين الطرفين، وكان الترجي نداً قوياً لفريق تفتناز، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهم إلى أهداف.

وكانت منافسات الجولة الثالثة انطلقت أول أمس بلقاءين، جمع الأول فريقي أمية والرحمة، وانتهى بفوز أمية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فيما فاز في الثانية خان شيخون على جبل الزاوية، بهدفين لهدف واحد.

منتخب أوزبكستان يحرز لقب كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً
غداً انطلاق الدوري السوري لكرة اليد للرجال
فوز توتنهام وسندرلاند بأولى جولات الدوري الإنكليزي لكرة القدم
منتخب سوريا لكرة السلة للرجال يفوز على نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم
أتالانتا يسجل خماسية في مرمى فيرونا ويرتقي للمركز الثالث في الدوري الإيطالي
