تفتناز يفوز على الترجي في دوري محافظة إدلب للشباب

إدلب-سانا

حقق نادي تفتناز فوزاً صعباً على نظيره نادي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري محافظة إدلب لفئة الشباب بكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على أرضية ملعب إدلب البلدي.

وأوضح مسؤول الفئات العمرية في نادي تفتناز محمد حسني في تصريح لمراسل سانا، أن مستوى الفريق كان جيداً، واستطاع الخروج بنقاط المباراة، بعد مباراة ندية وقوية.

بدوره ذكر مدرب نادي الترجي محمد شيخ العشرة، أن المباراة كانت متكافئة بين الطرفين، وكان الترجي نداً قوياً لفريق تفتناز، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهم إلى أهداف.