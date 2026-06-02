بلجيكا تفوز على كرواتيا ودياً استعداداً لكأس العالم

fd3e020e e181 440c b8b9 بلجيكا تفوز على كرواتيا ودياً استعداداً لكأس العالم

زغرب -سانا

تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره الكرواتي بهدفين دون مقابل، في مباراة ‏دولية ودية أقيمت اليوم في زغرب ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم ‌‏2026 المقرر انطلاقها في الحادي عشر من الشهر الجاري في الولايات ‏المتحدة وكندا والمكسيك.‏

وسجل يوري تيليمانس هدف بلجيكا الأول في الدقيقة 38، فيما أضاف ‏روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+6).‏

ويشارك المنتخب البلجيكي في المونديال ضمن المجموعة السابعة التي تضم ‏مصر ونيوزيلندا وإيران، بينما يلعب المنتخب الكرواتي في المجموعة الثانية ‏عشرة إلى جانب إنكلترا وغانا وبنما.‏

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