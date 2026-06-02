بلجيكا تفوز على كرواتيا ودياً استعداداً لكأس العالم

زغرب -سانا
تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره الكرواتي بهدفين دون مقابل، في مباراة دولية ودية أقيمت اليوم في زغرب ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026 المقرر انطلاقها في الحادي عشر من الشهر الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسجل يوري تيليمانس هدف بلجيكا الأول في الدقيقة 38، فيما أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+6).
ويشارك المنتخب البلجيكي في المونديال ضمن المجموعة السابعة التي تضم مصر ونيوزيلندا وإيران، بينما يلعب المنتخب الكرواتي في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب إنكلترا وغانا وبنما.