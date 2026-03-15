مباريات حاسمة في ختام الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم

دمشق-سانا

تُختتم مساء اليوم الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بأربع مباريات رئيسية، بعد أن أسفرت مباريات أمس، وأمس الأول عن فوز موناكو ونيس ولوريان ومارسيليا، على بريست وأنجيه ولانس وأوكسير على التوالي.

ففي أبرز مباريات اليوم، يستضيف رين نادي ليل في مواجهة نارية بين اثنين من المرشحين الدائمين للمراكز الأوروبية، حيث يطمح رين في ملعبه أن يشكل خطورة كبيرة على ليل الذي يقدم موسماً قوياً حتى الآن.

وفي بقية اللقاءات يلعب ستراسبورغ مع نادي باريس، في مباراة تجمع بين فريق يبحث عن الاستقرار في المنتصف، وآخر يصارع من أجل البقاء أو تحسين مركزه، ويستضيف ميتز نادي تولوز، ولو هافر نادي ليون الطامح للعودة إلى المراكز الأوروبية.

يشار إلى أنه تم إرجاء مباراة باريس سان جيرمان مع نانت إلى موعد لاحق، وذلك للسماح لـ سان جيرمان بالتركيز على مبارياته في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب أمام تشيلسي الإنكليزي، يوم الثلاثاء المقبل.