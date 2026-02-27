السوري رامي طلب يحرز المركز الثالث (الثاني مكرر) ببطولة وايت الدولية للشطرنج الخاطف

لندن-سانا

أحرز اللاعب السوري رامي طلب المركز الثالث (الثاني مكرر) في بطولة الشطرنج الخاطف خلال مشاركته في بطولة وايت الدولية للشطرنج 2026 المقامة في جزيرة وايت البريطانية.

وأحرز اللاعب طلب 12 عاماً، ببطولة الشطرنج الخاطف، 7 نقاط ونصف النقطة من 9 نقاط.

وواجه اللاعب طلب أساتذة كباراً باللعبة حيث فاز في البطولة على الأستاذ شرياس رويال، وتعادل مع بطل البطولة الأستاذ فويتشيك بلات، ليؤكد أن الموهبة السورية لا تعرف المستحيل.

رئيس لجنة الإعلام والتسويق في الاتحاد السوري للشطرنج المهندس يزن زوال أشار في تصريح لسانا إلى أهمية الإنجاز الذي حققه اللاعب رامي طلب بتغلبه على أبطال اللعبة بمهاراته الفنية العالية منوهاً بموهبة هذا اللاعب التي يعتبرها اتحاد اللعبة استثماراً ناجحاً لأنها استثمار في مستقبل الوطن حيث يعد أنموذجاً مثالياً لما يمكن أن تصنعه الإرادة والدعم الصحيح.

يشار إلى أن اللاعب رامي طلب دخل البطولة الكلاسيكية بتصنيف 2187 وخرج منها بإنجاز كبير 6 انتصارات كاملة حيث قفز من المركز 40 في بداية البطولة إلى المركز 15 بعد نهاية البطولة.