الشبيبة يفوز على الكرامة بدوري سلة الرجال

حلب-سانا

أشعل الشبيبة منافسات دوري سلة الرجال بفوزه على الكرامة بنتيجة 77-75، في المباراة التي جمعتهما في صالة الشبيبة بحلب.

واتسم الشوط الأول من المباراة بالتكافؤ في الأداء والفرص بين الفريقين، لينتهي الربع الأول بالتعادل بواقع 21-21، والثاني بواقع 42-41 للكرامة.

وفي الربع الثالث بدأ الشبيبة بتوسيع الفارق مع الكرامة من خلال تألق لاعبه جورج دولماية لينتهي الربع بتقدم الشبيبة بواقع 62-54 نقطة.

ولم تفلح محاولات الكرامة للفوز بالمباراة على الرغم من تعديل النتيجة قبل نهاية المباراة بدقيقة، ليرتكب دفاع الكرامة خطأ في آخر ثواني المباراة استغله الشبيبة، واستطاع الفوز بالمباراة بفارق نقطتين.

تقام غداً مباراة القمة التي تجمع أهلي حلب مع النواعير في صالة الشهباء بحلب.