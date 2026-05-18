مودريتش يتصدر قائمة لاعبي كرواتيا الأولية في كأس العالم ‌‏2026‏

زغرب-سانا‏

أعلن مدرب منتخب كرواتيا لكرة القدم زلاتكو داليتش اليوم ‏الإثنين القائمة الأولية للمنتخب والتي تضم 33 لاعباً للمشاركة ‏في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المقررة الشهر المقبل.‏

ويتصدر قائمة المنتخب الكرواتي اللاعب المخضرم لوكا ‏مودريتش، صانع أفراح بلاده في السنوات الأخيرة‎.‎

وقاد مودريتش ذو الـ 40 عاماً ولاعب وسط ميلان الإيطالي ‏منتخب كرواتيا إلى المركز الثاني في مونديال 2018‌‎.‎

كما ساهم النجم السابق لريال مدريد الاسباني في إحراز كرواتيا ‏المركز الثالث في مونديال 2022 في قطر، وفي الوصول إلى ‏نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023‌‎.‎

وعاد مودريتش إلى الملاعب أمس الأحد في المباراة ضد جنوى ‏ضمن المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي، وذلك ‏بعد تعافيه من عملية جراحية لعلاج كسر في عظمة الوجنة بعد ‏اصطدام بالرأس مع لاعب وسط يوفنتوس مانويل لوكاتيلي في ‏ملعب سان سيرو في أواخر نيسان الماضي‎.‎

وكان من المتوقع أن يبتعد مودريتش عن الملاعب لمدة تتراوح ‏بين ستة وثمانية أسابيع، إلا أن اللاعب سيكون قادراً على اللعب ‏في كأس العالم الشهر القادم‎.‎

وستخوض كرواتيا مباراتين وديتين على أرضها أمام بلجيكا ‏وسلوفينيا تحضيراً لكأس العالم القادمة‎.‎

وتلعب كرواتيا في المجموعة السادسة عشرة إلى جانب إنكلترا ‏وبنما وغانا‎.‎