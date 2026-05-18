مودريتش يتصدر قائمة لاعبي كرواتيا الأولية في كأس العالم ‌‏2026‏

زغرب-سانا
أعلن مدرب منتخب كرواتيا لكرة القدم زلاتكو داليتش اليوم الإثنين القائمة الأولية للمنتخب والتي تضم 33 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المقررة الشهر المقبل.
ويتصدر قائمة المنتخب الكرواتي اللاعب المخضرم لوكا مودريتش، صانع أفراح بلاده في السنوات الأخيرة.
وقاد مودريتش ذو الـ 40 عاماً ولاعب وسط ميلان الإيطالي منتخب كرواتيا إلى المركز الثاني في مونديال 2018.
كما ساهم النجم السابق لريال مدريد الاسباني في إحراز كرواتيا المركز الثالث في مونديال 2022 في قطر، وفي الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.
وعاد مودريتش إلى الملاعب أمس الأحد في المباراة ضد جنوى ضمن المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي، وذلك بعد تعافيه من عملية جراحية لعلاج كسر في عظمة الوجنة بعد اصطدام بالرأس مع لاعب وسط يوفنتوس مانويل لوكاتيلي في ملعب سان سيرو في أواخر نيسان الماضي.
وكان من المتوقع أن يبتعد مودريتش عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، إلا أن اللاعب سيكون قادراً على اللعب في كأس العالم الشهر القادم.
وستخوض كرواتيا مباراتين وديتين على أرضها أمام بلجيكا وسلوفينيا تحضيراً لكأس العالم القادمة.
وتلعب كرواتيا في المجموعة السادسة عشرة إلى جانب إنكلترا وبنما وغانا.