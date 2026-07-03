الأرجنتين والرأس الأخضر في مواجهة لحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

ميامي-سانا
يخوض منتخبا الأرجنتين والرأس الأخضر مساء اليوم الجمعة مواجهة على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.
ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه وبلوغ الدور ثمن النهائي، بينما يطمح منتخب الرأس الأخضر إلى مواصلة كتابة التاريخ في أول مشاركة له بالبطولة.
ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة مستنداً إلى خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية وإلى تألق قائده ليونيل ميسي متصدر قائمة هدافي البطولة برصيد ستة أهداف، والذي يعول عليه “ألبيسيليستي” لمواصلة مشواره في البطولة.
في المقابل يواصل منتخب الرأس الأخضر تقديم واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية خلال أول مشاركة له في كأس العالم من دون أن يتلقى أي خسارة، إثر ثلاثة تعادلات أمام منتخبات إسبانيا وأوروغواي والسعودية في دور المجموعات.
ورغم امتلاكه أضعف سجل تهديفي بين المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32، فإن الصلابة الدفاعية للرأس الأخصر وتنظيمه الجيد جعلاه منافساً صعباً، وهو ما انعكس في نجاحه بالحفاظ على نظافة شباكه أمام إسبانيا في دور المجموعات.