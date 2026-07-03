الأرجنتين والرأس الأخضر في مواجهة لحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

ميامي-سانا

يخوض منتخبا الأرجنتين والرأس الأخضر مساء اليوم الجمعة مواجهة على ملعب “هارد ‏روك” في مدينة ميامي الأمريكية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم ‌‏2026.‏

ويسعى المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه وبلوغ الدور ثمن النهائي، ‏بينما يطمح منتخب الرأس الأخضر إلى مواصلة كتابة التاريخ في أول مشاركة له ‏بالبطولة.‏

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة مستنداً إلى خبرته الكبيرة في الأدوار الإقصائية وإلى ‏تألق قائده ليونيل ميسي متصدر قائمة هدافي البطولة برصيد ستة أهداف، والذي يعول ‏عليه “ألبيسيليستي” لمواصلة مشواره في البطولة.‏

في المقابل يواصل منتخب الرأس الأخضر تقديم واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية، ‏بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية خلال أول مشاركة له في كأس العالم من دون أن ‏يتلقى أي خسارة، إثر ثلاثة تعادلات أمام منتخبات إسبانيا وأوروغواي والسعودية في دور ‏المجموعات.‏

ورغم امتلاكه أضعف سجل تهديفي بين المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32، فإن الصلابة ‏الدفاعية للرأس الأخصر وتنظيمه الجيد جعلاه منافساً صعباً، وهو ما انعكس في نجاحه ‏بالحفاظ على نظافة شباكه أمام إسبانيا في دور المجموعات.‏