إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة اليد لمواليد 2010-2011

أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة اليد تشكيل منتخب سوريا لكرة اليد من مواليد 2010-2011، في إطار المعسكر الذي سيقيمه الاتحاد خلال الفترة المقبلة، تحضيراً للاستحقاقات القادمة.

وتضمنت تشكيلة المنتخب 30 لاعباً هم: جود باض، وأنس الخطيب، وعلي عبدالله محمد، ومعتز الخطيب، وليث المحاميد، وهادي طلفاح، ومحمد الشرع، وبراء محاميد، ومحمد العيد القني، ومحمد مطر، ووسيم خليل، ومحمد داغستاني، وحمزة الأسود، وطه حمدون، وزيد علواني، ورعد قرمة، وعبد الرحمن عمار، ومحمد نور الدان، ومالك خاضرة، وفواز إسطواني، وبراه عطار، ومحمد حديدي، ويوسف الجرجومي، ومنتظر الأحمد، وأحمد الخلف، وحماد الطلاع، ومصطفى العبود، وأحمد مراد، ويزن خزامي، وتميم الحافظ.

ويضم الكادر الفني للمنتخب عبد الرزاق العاني مديراً للمنتخب، والمدربين باسم غزال وخالد شيليل ورضوان الجرو، فيما يتولى زيد مفقومة مدرباً لحراس المرمى ونبراس الفارس إدارياً.