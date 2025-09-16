اليوم… بدء الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

نيون-سانا

تنطلق اليوم الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بلقاءات مثيرة وقوية.

وتبدأ المنافسات بمباراتين مبكرتين عند الساعة الثامنة إلا ربعاً مساءً بتوقيت دمشق، حيث يستضيف أتلتيك بلباو الإسباني أرسنال الإنكليزي وأيندهوفن الهولندي يونيون سانت جيلويز البلجيكي.

بينما تستكمل باقي المباريات في تمام العاشرة مساءً، حيث يحل بوروسيا دورتموند الألماني ضيفاً ثقيلاً على يوفنتوس، فيما يستضيف ريال مدريد الإسباني مارسيليا الفرنسي على أرض البيرنابيو، كما يلعب فيا ريال الإسباني بضيافة توتنهام الإنكليزي، وكاراباخ الأذري بضيافة بنفيكا البرتغالي، في لقاءاتٍ تعد اختباراً حقيقياً، حيث يسعى كل نادٍ لضمان انطلاقة قوية تعزّز فرصه بالتأهل للدور القادم.

وتُستكمل الجولة غداً وبعد غد، بلقاءات نارية منتظرة، أبرزها لقاء ليفربول الإنكليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ولقاء نيوكاسل الإنكليزي مع برشلونة الإسباني.