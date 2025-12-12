غداً تنطلق منافسات دوري كرة اليد لفئة الأشبال

دمشق-سانا

تنطلق غداً منافسات دوري كرة اليد لفئة الأشبال لموسم 2025-2026، بمشاركة تسعة أندية وفق نظام التجمع.

ووفقاً لتعميم اتحاد اللعبة، قسمت الأندية الـ 9 المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية النواعير والفرات والقنيطرة ودير عطية، وتقام مبارياتها في مدينة دمشق من الـ 13 لغاية الـ 15 من الشهر الحالي.

أما مباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية الشعلة والطليعة والشباب والنبك والجزيرة فتقام بالفترة من الـ 19 حتى الـ 23 من الشهر الجاري في دمشق أيضاً.

ومن المقرر أن يلتقي غداً، في المباراة الأولى لحساب المجموعة الأولى، نادي القنيطرة مع نادي دير عطية في صالة نادي الشرطة، تليها مباراة ناديي النواعير والفرات في الصالة ذاتها.