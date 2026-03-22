الكرامة يفوز على أمية في الجولة 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا

فاز فريق الكرامة على أمية بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ملعب إدلب البلدي، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف الكرامة كل من جونيور أجاي هدفين، ومحمود النايف سجل هدفاً.

وكانت الجولة الـ15 انطلقت الخميس الماضي بلقاء أهلي حلب والجيش على ملعب الفيحاء بدمشق، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها غداً الإثنين بإقامة خمس مباريات، تجمع الحرية مع الشرطة على ملعب حلب البلدي، وجبلة مع تشرين على ملعب جبلة البلدي، وحطين مع الطليعة على ملعب اللاذقية البلدي، وحمص الفداء مع خان شيخون على ملعب الفيحاء بدمشق، والفتوة مع دمشق الأهلي على ملعب دير الزور البلدي، وتختتم الثلاثاء المقبل بلقاء الوحدة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق.