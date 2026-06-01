ليل الفرنسي يتعاقد مع نجل أنشيلوتي لتدريب الفريق

باريس-سانا
أعلن نادي ليل الفرنسي تعاقده مع المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل مدرب البرازيل الحالي كارلو أنشيلوتي، للإشراف عليه خلفاً للمدرب السابق برونو جينيزيو.
وسبق لصاحب الـ36 عاماً أن خاض أولى تجاربه في مجال التدريب مع بوتافوغو البرازيلي، إلا أن هذه التجربة لم تدم طويلاً، حيث تعاقد معه في تموز 2025 ثم أقاله في كانون الأول من العام ذاته، بعدما حل الفريق سادساً في الدوري المحلي.
وكان أنشيلوتي الابن معداً بدنياً عمل إلى جانب والده كارلو مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني ونابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ثم أصبح مساعد مدرب للمنتخب البرازيلي.