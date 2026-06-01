ليل الفرنسي يتعاقد مع نجل أنشيلوتي لتدريب الفريق

باريس-سانا‏

أعلن نادي ليل الفرنسي تعاقده مع المدرب الإيطالي دافيدي ‏أنشيلوتي، نجل مدرب البرازيل الحالي كارلو أنشيلوتي، ‏للإشراف عليه خلفاً للمدرب السابق برونو جينيزيو‎.

وسبق لصاحب الـ36 عاماً أن خاض أولى تجاربه في مجال ‏التدريب مع بوتافوغو البرازيلي، إلا أن هذه التجربة لم تدم ‏طويلاً، حيث تعاقد معه في تموز 2025 ثم أقاله في كانون الأول ‏من العام ذاته، بعدما حل الفريق سادساً في الدوري المحلي‎.‎

وكان أنشيلوتي الابن معداً بدنياً عمل إلى جانب والده كارلو مع ‏باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني ونابولي ‏الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ثم أصبح ‏مساعد مدرب للمنتخب البرازيلي‎.‎

