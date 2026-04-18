الجيش وتشرين يتعادلان في ختام الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الجيش وتشرين، في ختام مباريات الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم، التي أقيمت اليوم السبت في ملعب الفيحاء بدمشق.

وسجل لتشرين المحترف أرونا فال، قبل أن يدرك جمعة الأشقر هدف التعادل للجيش.

وكانت الجولة 16 التي افتتحت أمس الجمعة، شهدت فوز الكرامة على الوحدة بنتيجة 3-1، فيما فرض خان شيخون التعادل على المتصدر أهلي حلب بهدف لمثله، وأمطر حمص الفداء شباك ضيفه دمشق الأهلي برباعية نظيفة.

كما خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة أمية والحرية، وانتصر حطين على الشرطة بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها فاز الطليعة على الفتوة، بينما عمق جبلة جراح الشعلة بالفوز عليه بنتيجة 2-1.

وبقي أهلي حلب في صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، تلاه حمص الفداء الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة، وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة 33 في المركز الثالث، وارتفع رصيد الكرامة إلى 31 نقطة في المركز الرابع.