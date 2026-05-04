إنتر ميلان يتوج رسمياً بلقب الدوري الإيطالي

أحرز إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي رسمياً للموسم الحالي 2025-2026، بعد فوزه على بارما 2-0، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، في الجولة 35 من البطولة.

هدف الإنتر الأول حمل توقيع ماركوس تورام في الدقيقة 45+1، وأضاف هينريك مخيتريان الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليستعيد الإنتر لقب بطولة الدوري بعدما توّج نابولي به في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز رفع الإنتر رصيده إلى 82 نقطة وحسم اللقب رسمياً، بعد أن وسع الفارق مع نابولي الوصيف إلى 12 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ورفع إنتر بقيادة مدربه كريستيان كيفو عدد بطولاته في الدوري الإيطالي إلى 21 لقباً، متفوقاً على غريمه التقليدي ميلان بفارق لقبين، بينما يملك يوفنتوس الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 36 مرة.

ويمكن للإنتر تحقيق لقب كأس إيطاليا، والظفر بالثنائية المحلية في الموسم الحالي، وذلك عندما يواجه لاتسيو في المباراة النهائية بعد 10 أيام.