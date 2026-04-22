حمص الفداء يتخطى الوحدة بفارق 34 نقطة في دوري سلّة الرجال

حمص-سانا

تجاوز حمص الفداء ضيفه الوحدة بنتيجة 104-70، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في صالة غزوان أبو زيد في حمص، ضمن منافسات دوري كرة السلة للرجال.

وشهد اللقاء تكافؤاً في الأداء في الربعين الأول والثاني، لكن أصحاب الأرض فرضوا سيطرتهم المطلقة في الربعين الثالث والرابع، لينتهي اللقاء بفارق كبير وصل إلى 34 نقطة.

وأنهى حمص الفداء الربع الأول من المباراة متقدماً بنتيجة 25-23، وفي الربع الثاني توسع الفارق إلى 5 نقاط، لينتهي بواقع 49-44، وفي الربع الثالث وسع متصدر الترتيب الفارق إلى 16 بواقع 75-59، وفي الربع الأخير تواصلت أفضلية حمص الفداء، لتنتهي المباراة بفوز مستحق بنتيجة 104-70.

بهذه النتيجة عزّز حمص الفداء صدارته لترتيب الفرق برصيد 26 نقطة.