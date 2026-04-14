أريحا يتخطى جبل الزاوية بهدفين نظيفين في دوري الدرجة الثانية

إدلب-سانا

فاز نادي أريحا على نظيره جبل الزاوية بهدفين دون مقابل، في الجولة الثالثة من دوري محافظة إدلب لأندية الدرجة الثانية للرجال، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على الملعب البلدي بمدينة إدلب.

وذكر عماد جمالي مدرب نادي أريحا، في تصريح لمراسل سانا، أن اللقاء كان صعباً ضد خصم عنيد ومجتهد كفريق جبل الزاوية، غير أن عزيمة اللاعبين وإصرارهم على الفوز، فضلاً عن التحضير الجيد قبل انطلاق الدوري، كل ذلك منح الفريق ثلاث نقاط ثمينة.

وكانت مباريات الجولة الثالثة انطلقت أمس بلقاءين، فاز في الأول نادي تفتناز على نظيره معرة النعمان بهدفين لهدف، في حين حقق سلقين فوزاً صعباً على الترجي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك