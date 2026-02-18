اتحاد المبارزة ينظم دورة إعداد وتصنيف الحكام عن بُعد

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري للمبارزة عن تنظيم دورة إعداد وتصنيف الحكام عبر الاتصال المرئي (أونلاين).

وتقام الدورة يومي الـ20 والـ21 من شباط 2026، وتبدأ فعالياتها الساعة الثانية ظهراً، بإشراف نخبة من كوادر اللعبة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد رئيس اتحاد المبارزة يحيى الزين أن الاتحاد عقد خلال الفترة الحالية عدة اجتماعات للجان العليا، لتطبيق الخطة السنوية والاستراتيجية للاتحاد على أرض الواقع، ومن بين هذه اللجان لجنة الحكام التي أعدت خطة تطويرية شاملة للحكام، تمتد مرحلتها الأولى وسطياً لمدة شهرين، وتشمل عدة دورات تدريبية (أونلاين) وتنتهي بدورة حضورية واقعية، تليها دورة تصنيف.

وأشار الزين إلى أن هذه الدورات ستشهد مشاركة محاضرين دوليين، حيث سيحاضر في الدورة الحالية الحكم الدولي الأردني الدكتور إياد مغايرة رئيس لجنة الحكام الآسيوية، إلى جانب عدد من المحاضرين الدوليين الآخرين، وستتواصل مشاركته في الدورات اللاحقة، على أن يتم نشر التفاصيل الكاملة لهذه الدورات لاحقاً.

ويولي اتحاد المبارزة اهتماماً بالمنتسبين الجدد إلى لجنة الحكام، بهدف رفع مستواهم وتأهيلهم تدريجياً حتى الوصول إلى مرحلة التصنيف.