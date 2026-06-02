انطلاق دورة الدراسات الدولية لمدربي الكرة الطائرة الأحد المقبل

دمشق-سانا

تنطلق يوم الأحد المقبل المرحلة الأولى “LEVEL 1“ من دورة الدراسات الدولية لمدربي الكرة الطائرة، وتستمر حتى الـ 11 من الشهر الجاري، تليها المرحلة الثانية ” LEVEL 2 ” خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 18 من حزيران الجاري، بإشراف المحاضر الدولي هيثم العتر.

وتهدف المرحلتان المعتمدتان من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ” FIVB ” إلى تطوير وتأهيل المدربين وفق أحدث المناهج التدريبية من خلال برنامج يجمع بين الجانبين النظري والعملي، ويركز على مفاهيم الكرة الطائرة الحديثة وأنظمة اللعب المتطورة، وإعداد اللاعبين بدنياً ومهارياً وذهنياً.

ويتضمن البرنامج محاضرات تخصصية وتطبيقات عملية في مجالات تحليل الأداء الفني والتكتيكي وأساليب الإعداد الحديثة وإدارة المباريات، فيما يمنح الناجحون في الاختبارات النهائية شهادة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي.

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة اتحاد الكرة الطائرة لتأهيل الكوادر الفنية ومواكبة التطورات العالمية في اللعبة، ونقل هذه الخبرات إلى الواقع، بما يسهم في رفع مستوى الكرة الطائرة بشكل عام.