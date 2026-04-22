منتخب سوريا للكرة الطائرة يبدأ منافساته غداً في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين

دمشق-سانا

يبدأ منتخب سوريا للكرة الطائرة منافساته غداً في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين، بعد أن وضعته القرعة اليوم في المجموعتين السابعة والخامسة على التوالي للرجال والسيدات.

وفي التفاصيل، وضعت قرعة مسابقة الكرة الشاطئية، التي سحبت اليوم، منتخبنا للرجال في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الصين وإيران وسريلانكا وبوتان، فيما جاء منتخب السيدات في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات اليابان وماليزيا وجزر المالديف.

ويضم منتخبنا الوطني للرجال اللاعبين، كتيبة بيريني وعروة السقا ،بينما يتألف منتخب السيدات من اللاعبتين ماغي الشيخ ولويزة موسى.