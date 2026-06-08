رد صيني على محادثات ترسيم الحدود بين الفلبين واليابان يثير استياء تايوان

تايبيه-سانا

أكدت السلطات التايوانية، اليوم الإثنين، أن العملية الصينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة “استفزازية” و”توسعية مُقنّعة، وذلك عقب عملية أجرتها الصين في المياه الواقعة شرق تايوان، رداً على محادثات بين الفلبين واليابان، لترسيم الحدود في المياه في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس مجلس الأمن القومي التايواني جوزيف وو، قوله: إن العملية الصينية توسعية مُقنّعة تُهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

كما وصف وزير الدفاع ولينغتون كو في حديث للصحفيين التحركات الصينية بـ “الاستفزازية”، مضيفاً: إن الصين تسعى من خلال العملية إلى الإيحاء بأن المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان تقع ضمن “نطاق صلاحياتها التنفيذية”.

وقال خفر السواحل التايواني، أمس الأحد: إن سفنه “طردت” أربع سفن تابعة للحكومة الصينية بعد دخولها مياهاً خاضعة لقيود قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة تايوان، وذلك بعدما تبادل الجانبان تحذيرات حادة.

من جهتها أكدت الصين عبر وسائل إعلامها الرسمي أول أمس السبت، أن السفن الصينية تُجري “عملية لإنفاذ القانون”، رداً على محادثات بين اليابان والفلبين، لترسيم الحدود في المياه الواقعة شرق تايوان.

وأشارت إلى أن المحادثات بين الفلبين واليابان “غير قانونية”، مؤكدةً سيطرتها الحصرية على المياه.

يذكر أن خفر السواحل في تايوان أعلن أول أمس السبت، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، وأخرى للمسح نفذتا عملية منسقة، بهدف “استفزاز” تايوان في المياه المحيطة بجزر براتاس المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.