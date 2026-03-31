إيطاليا تسقط أمام البوسنة والهرسك وتفشل في بلوغ كأس العالم

23 إيطاليا تسقط أمام البوسنة والهرسك وتفشل في بلوغ كأس العالم

ساراييفو-سانا

أخفق منتخب إيطاليا مجدداً في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد الخسارة أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح (4-1)، بعد التعادل 1-1، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم، في المسار الأوروبي المؤهل للمونديال.

وبالخسارة أمام البوسنة يفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى المونديال بعد عامي 2018 و2022، بينما تأهل منتخب البوسنة للمرة الثانية في تاريخه.

أحرز هدف المباراة الأول مويس كين مهاجم إيطاليا في الدقيقة 15، مستغلاً تمريرة خاطئة من حارس البوسنة نيكولا فاسيليتش، وتعادل هاريس تاباكوفيتش للبوسنة في الدقيقة 79.

وسيشارك المنتخب البوسني في المجموعة الثانية بالمونديال، برفقة منتخبات كندا وقطر وسويسرا.

أهلي حلب يلتقي اليرموك غداً في افتتاح دوري كرة السلة للرجال
ريال مدريد ينتزع فوزاً ثميناً من سيلتا فيغو في الدوري الإسباني لكرة القدم
فوز روما على مضيفه نيس في الدوري الأوروبي لكرة القدم
وزارة الرياضة والشباب تعفي ذوي الإعاقة من كل الرسوم والاشتراكات المالية
5 ذهبيات لسوريا ببطولة غرب آسيا للجودو
